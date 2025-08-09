Samsunspor, Sezona Galibiyetle Başladı

Samsunspor, Sezona Galibiyetle Başladı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Maçta Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji ve Holse kaydetti.

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

67. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Holse'nin sert şutunda top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada defansın arasına iyi sızan Muja'nın penaltı noktası üzerinden şutunda direğin sağından dışarı gitti.

88. dakikada Drongelen'in uzaklaştırdığı topu ceza sahası sol kenarında önünde bulunan Metehan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Samed Onur'un şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 72), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 83), Emre Kılınç, Carlo Holse (Antonie Makoumbou dk. 72), Nany Dimata (Arbnor Muja dk. 63), Marius Mouandilmadji (Ebrima Ceesay dk. 82)

Yedekler: Efe Üstün, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Soner Gönül, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Matej Hannousek dk. 68), Peter Etebo (Samed Onur dk. 42), Moussa Kyabou, Fıratcan Üzüm (Thalisson dk.46), Michal Nalepa (Furkan Özcan dk. 82), Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa (Göktan Gürpüz dk. 68)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Aydın, Mikail Okyar, Dilhan Demir, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mouandilmadji (dk. 38. pen.), Holse (dk. 67) (Samsunspor), Metehan (dk. 88) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Celil (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
