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Samsun şampiyon oldu, taraftar sahaya akın etti! İzdihamın içinde kalan kaleci hayatının şokunu yaşadı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in lideri olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un taraftarları sahaya indi. Kalabalığın içinde kalan Polonyalı kaleci Jakub Szumski, hayli zor anlar yaşadı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Samsunspor, lider olarak Süper Lig'e çıktı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından binlerce taraftar sahaya akın etti.

Samsunspor şampiyon oldu, taraftar sahaya akın etti! İzdihamın içinde kalan kaleci hayatının şokunu yaşadı

ÇILGIN KUTLAMA

Taraftarların sahaya girmesiyle yeşil zemin görünmez hale geldi. Şampiyon takımın futbolcuları taraftarlardan büyük ilgi gördü. Ancak Polonyalı kaleci Jakub Szumski hayli zor anlar yaşadı.

Samsunspor şampiyon oldu, taraftar sahaya akın etti! İzdihamın içinde kalan kaleci hayatının şokunu yaşadı

FORMASINA HÜCUM ETTİLER

Yoğun kalabalığın arasında kalan kalecinin formasını alabilmek için taraftarlar birbirleriyle mücadele etti. Forması çekiştirilen Szumski uzun uğraşlar sonucunda formasını çıkartabildi. Ancak izdihamın arasından yine çıkamadı. Tecrübeli file bekçisi uzun uğraş sonucu alandan uzaklaşabildi.

Samsunspor şampiyon oldu, taraftar sahaya akın etti! İzdihamın içinde kalan kaleci hayatının şokunu yaşadı

Samsunspor şampiyon oldu, taraftar sahaya akın etti! İzdihamın içinde kalan kaleci hayatının şokunu yaşadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Samsunspor Spor Haberler

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