Samsunspor, Samed Onur'u transfer etti

Samsunspor, orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bayer 04 Leverkusen altyapısından yetişip Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giyen orta saha oyuncusu Samed Onur ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Samed Onur, Bayer 04 Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer 04 Leverkusen'de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük SK, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği SK formalarını giydi. Samsunspor ailemize hoş geldin, Samed! Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı