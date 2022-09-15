Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 18 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Morky Fofana, Celil Yüksel, Berk Taşkın ve Polat Yaldır katılmadı. Kırmızı-beyazlılar, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Sakaryaspor Samsunspor Eylül Spor Haberler

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