Samsunspor, Panathinaikos ile Play-Off Maçına Çıkıyor

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile karşılaşıyor. Karşılaşma Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Karadeniz temsilcisi beyaz forma ile sahaya çıkacak.

Samsunspor, dün özel uçakla Samsun'dan Atina'ya gitti. Kafile, Atina'ya ulaştıktan sonra maçın oynanacağı statta saat 19.00'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Atina Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanacak Panathinaikos maçına beyaz formayla çıkacak.

