Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 Beraber Kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Musaba, Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Mouandilmadji (Dk. 78 Polat)

PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 89 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), Ioannidis (Dk. 71 Swiderski)

SARI KARTLAR: Tomasson, Van Drongelen ( Samsunspor ), Cerin, Touba, Jeremejeff ( Panathinaikos )

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, turnuvaya veda etti. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

8'inci dakikada Mouandilmadji'nin ara pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Dragowski güçlükle kurtardı.

17'nci dakikada Tomasson'un pasıyla topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

22'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Kiriskopoulos'un şutu az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Makoumbou'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu kaleci Dragowski son anda önledi.

42'nci dakikada Bakasetas'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Ioannidis'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Ioannidis'in ara pasıyla topla buluşan Tete, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten auta çıktı.

88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.