Samsunspor Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti, Yüksel Yıldırım Tekrar Başkan Seçildi

Samsunspor Kulübü Genel Kurulu Gerçekleşti, Yüksel Yıldırım Tekrar Başkan Seçildi
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Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yüksel Yıldırım güven tazeledi. Kulübün 60. kuruluş yıldönümü hazırlıkları ve yeni yönetim belirlendi.

SAMSUNSPOR Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yüksel Yıldırım, güven tazeledi.

Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapıldı. Genel kurula 954 üyeden 130 üye katılım sağladı. Divan heyetinin belirlenmesinin ardından faaliyet, bütçe ve denetim raporları okundu ve oylamaya sunuldu. Genel kurulda 2'nci Lig'de mücadele eden Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı'nın aktif ve pasif olarak Samsunspor Kulübü'ne devredilmesi maddeleri görüşüldü. Ardından ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Vizyonumuz açık ve nettir. Daha fazla branş, daha fazla sporcu, daha fazla başarı ve her şeyden önemlisi Samsun gençliği için daha sağlıklı gelecek. Şanlı armamızın bilindiği üzere 1965 yılında kurulmuş ve 2025 yılını idrak ederken bu yıl 60'ıncı senesini kutlayacaktır. Bu sene kulübümüzün 60'ıncı kuruluş yıldönümünü 30 Haziran'da başlayarak 1 yıl boyunca üyelerimiz ve camiamızla birlikte coşkuyla kutlamayı da kendimize hedef edindik. Bu süreçte bize destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Bilen, "Bugün bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Gerçekten kapanma tehlikesi yaşayan bir kulüp şu anda Avrupa'da el ele gönül gönüle koşacağız. Bize bunu sağlayana başta başkanımız Yüksel Yıldırım'a ve emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza, camiamıza, taraftarlarımıza, çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açık oylama ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde 130 üyenin tamamının oyunu alan mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi. Yönetim kurulu üyeleri ise şu şekilde oluştu;

"Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Veysel Bilen, Tuncay Bulut, Fazlıhan Carus, Nuray Çelik, Nuri Demiraslan, Oktay Dursun, Zafer Erdoğan, Volkan Erdil, Aslı Moral Ergin, Hakan Murat Erkan, Fatih Hasbal, Serkan Kaya, Onur Öztekin, Arzu Soğancı ve Sedat Uygun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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