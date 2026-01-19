Haberler

Samsunspor, Kouadou Jaurès Assoumou ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Kouadou Jaurès Assoumou ile prensipte anlaştı
Samsunspor, Fransa Ligue 2'deki ESTAC Troyes'ten Kouadou Jaurès Assoumou ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki Fildişi Sahili'li futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için Samsun'a davet edildi.

SAMSUNSPOR, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaurès Assoumou'nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki ve 1.82 metre boyundaki Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu Kouadou Jaurès Assoumou'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi. Assoumou, 2025-2026 sezonunda toplam 20 maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Samsunspor Kulübü, transfer sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
