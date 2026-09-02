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Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, 6 Eylül'de deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışıldı; 4 oyuncu yer almadı. Stoper Gabriele Guarino, zorlu geçecek maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya antrenmana katılmazken Jaures Assoumou takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takımın stoperi Gabriele Guarino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasının zor geçeceğini söyledi.

Kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Guarino, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tamamen bu maça odaklanacağız ve bu karşılaşmadan galip gelmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Samsunspor'daki kişisel hedefinin mümkün olduğunca fazla maçta forma giymek olduğunu ifade eden Guarino, "Takımımızın hedefi ise ligi en iyi yerde tamamlamak. Alessandro Nesta benim idolüm. Hatta cep telefonumun kapağında onun fotoğrafı var. Onun gibi bir oyuncu olmak istiyorum." diye konuştu.

Guarino, Samsunspor'un "inanılmaz" bir taraftar kitlesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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