Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda teknik detaylarla birlikte oyuncuların kondisyon çalışmaları öne çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Cumartesi günü saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Ardından oyuncular rondo çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Ayrıca dün Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakat, milli takımda ve cezalı oldukları için kadroya giremeyen Carlo Holse, Antoine Makoumbou ve Cherif Ndiaye'nin Kocaelispor maçıyla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin ise maç kadrosunda olup olmayacağı son taktik antrenmanında netlik kazanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
