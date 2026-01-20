Haberler

Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 37. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ve futbolcular anıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılı dolayısıyla kazanın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

Samsun-Ankara kara yolunda kazanın olduğu noktaya karanfil bırakanlar, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı andı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kazanın 37. yılı olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün Samsunspor bu mevkiye gelmişse, Avrupa kupalarında top koşturuyorsa o günkü acı mirasın eseridir. Tüm Samsunspor camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme