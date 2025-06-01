Samsunspor, Kayserispor'u Devirerek Üçüncülüğü Garantiledi
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Samsunspor, Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadele, saat 19.00'da başladı.
Kayserispor 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'un golleri ise mücadelenin uzatma dakikalarında Soner Aydoğdu ve 90+8'de Arbnor Muja'dan geldi.
Samsunspor aldığı galibiyetle puanını 64'e yükseltirken Kayserispor ise 45 puanda kaldı. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.