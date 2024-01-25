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Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

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Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta Samsunspor, Zeki'nin golüyle 1-0 galip geldi.

0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Kartal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Boa Morte'nin kafa vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

25. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tait'in şutu az farkla dışarı gitti.

37. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan'ın şutunu Kayserispor kalecisi Bilal güçlükle kurtardı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Bennasser, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Muhammed, Berhan, Osman, Dimata, Haluk

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah, Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso

Yedekler: Onurcan, Hasan Ali, Arif, Karimi, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Hayrullah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Zeki (dk. 10) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Kılınç Kayserispor Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

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