Haberler

Samsunspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde

Samsunspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'de son 4 haftadır yenilgi yaşamadan Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmeyi hem de Avrupa mücadelesine moralli gitmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de son 4 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, 3 puan alarak hem üst sıralardan kopmamak hem de hafta içi Dynamo Kiev ile oynayacağı Konferans Ligi mücadelesine moralli çıkmak istiyor.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibinin Kayserispor karşısına 4-2-3-1 dizilişiyle; kalede Okan Kocuk, savunmada Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, orta sahada Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Carlo Holse, Anthony Musaba ve ileri uçta Cherif Ndiaye ile çıkması bekleniyor.

Ev sahibi Kayserispor ise yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak için sahada olacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın da bu maçta süre alması bekleniyor.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Demirkıran olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Eğitim sistemi sil baştan! 2 yılda lise diploması alınabilecek
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.