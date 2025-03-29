Samsunspor, Kasımpaşa'ya 2-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Kasımpaşa'nın gollerini 69. dakikada Fall ve 80. dakikada da Costa kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dimata'nın şutunu kaleci Gianniotis, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
63. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongel'in kafa şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.
69. dakikada ceza sahsında kaleci Okan'dan dönen topu tamamlayan Fall, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1
80. dakikada Ben Ouanes'in ara pasına iyi hakelenen da Costa'nın şutu filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola (Soner Gönül dk. 81), Soner Aydoğdu (Schindler dk. 59), Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 75), Nany Dimata, Olivier Ntcham
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Muhammet Özbaskıcı
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck (Jairo Espinoza dk. 59), Gökhan Gül (Aytaç Kara dk. 75), Haris Hajradinovic (Cafu dk. 88), Kevin Rodrigues, Mamadou Fall (Can Keleş dk. 88), Ben Ouanes, Nuno da Costa (Brekalo dk. 88)
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Yusuf İnci
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Fall (dk. 69), da Costa (dk. 80) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dimata (Samsunspor), da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) - SAMSUN