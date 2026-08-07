Samsunspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gidiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son çalışmasını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman, slalom koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular, rondo, pas organizasyonları ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. İdman, şut çalışmalarının ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı