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Samsunspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gidiyor

Samsunspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gidiyor
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde tamamladı. Antrenmanda slalom, rondo, pas organizasyonları ve şut çalışmaları yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son çalışmasını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman, slalom koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular, rondo, pas organizasyonları ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. İdman, şut çalışmalarının ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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