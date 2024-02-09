Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım ile sözleşme imzaladı
Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.