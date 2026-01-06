Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaleci transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "Sadettin başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Trendyol Süper Lig'de 3'er maçta forma giydi.