Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için, kazanın 37. yılında, Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, trafik kazasında hayatını kaybedenlerı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Aradan geçen 37 yıla rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurgulayan Bilen, kazada hayatını kaybedenlerin yalnızca Samsun'un değil, tüm Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirtti.

Samsunspor'un şanlı bayrağından aldığı renkler ve Atatürklü armasıyla sahada onurlu mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Bilen, "Onların bize bıraktığı bu emanet, kulübümüz tarafından ilelebet yaşatılacaktır. Bu bayrağı her geçen gün yukarıya taşıma azmi ve kararlılığı içindeyiz." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazada hayatını kaybedenlere kabirleri başında aynı sözü verdiklerini anlatan Bilen, "Sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz kıymetli futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Futbol şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı kazada felç kalan ve 3 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran ile futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı ekledi

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.