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Samsunspor Judo Takımı Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

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Uşak'ta düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Samsunspor Judo Takımı'ndan 3 sporcu altın madalya kazandı. Başantrenör Barış Özen, takıma destek verenlere teşekkür etti.

Samsunspor Judo Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Uşak'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Samsunspor Judo Takımı'ndan Yakup Bayram Güneş 34 kilo, Abdullah Sami Günyar 38 kilo, Sertan Çimagil ise 55 kiloda altın madalya kazanırken, Mustafa Can Özçelik ile Merve Kübranur Çamur yedinci oldu.

Başantrenör Barış Özen, judo takımına desteğini esirgemeyen kulüp başkanları Yüksel Yıldırım, amatör sporlardan sorumlu Murat Alanyurt ile kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, antrenörleri Mertcan Gülce ve sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

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Kaynak: AA / Spor

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