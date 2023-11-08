Samsunspor İstanbulspor'u 2-1 Yendi
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Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta Samsunspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar...
1 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı ceza sahası yakınında önünde bulan Okan Erdoğan'ın şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada Laura'nın kafa vuruşunda top filelerle buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
70. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada kornerden gelen topa iyi vuran Mehmet'in kafa şutunu filelere doğru giderken Zeki, kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.
84. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında Marius'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+3. dakikada Marius'un kaçırdığı penaltıda topu takip eden Nanu'nun pasında Bennasser meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp
Samsunspor : Okan Kocuk, Kingsley Schindler (Zeki dk. 57), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik ( Soner Aydoğdu ), Ait Bennasser, Marc Bola (Ntcham dk. 46), Emre Kılınç (Alim dk. 90+7), Gaetan Laura (Nanu dk. 88), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Muhammet, Yunus Emre, Enes, Emre
Teknik Direktör: Markus Gisdol
İstanbulspor : David Jensen, Demeaco Duhaney (Deli dk. 88), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mendy Mamadou (Kubilay dk. 78), Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjobas (Rroca dk. 74), Florian Loshaj, Alassane Ndao (Jackson dk. 78), Emir Kaan Gültekin,
Yedekler: Alp, Sambissa, Rroca, Imbula, Özcan, Bartu, Tunahan
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 70), Bennasser (dk. 90+3) (Samsunspor), Emir Kaan (dk. 41) ( İstanbulspor )
Kırmızı kart: Hakan Yakın (İstanbulspor )
Sarı kartlar: Emre, Bennasser Ntcham (Samsunspor), Loshaj, Mehmet Yeşil, Emir Kaan, Ali Yaşar, Muammer (İstanbulspor) - SAMSUN