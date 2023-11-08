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Samsunspor İstanbulspor'u 2-1 Yendi

Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta Samsunspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar...