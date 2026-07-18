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Samsunspor, Elliot Watt'ı renklerine kattı

Samsunspor, Elliot Watt'ı renklerine kattı
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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Wolverhampton, Salford City ve Motherwell formaları giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İskoçyalı orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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