Samsunspor, Elliot Watt'ı renklerine kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Wolverhampton, Salford City ve Motherwell formaları giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İskoçyalı orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.
Kaynak: AA / İlyas Gün