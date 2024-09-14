Samsunspor ile Konyaspor Arasında Golsüz Başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ve Konyaspor'lu futbolcular sahaya, "Çocuklar Narin'dir, karanlıklara teslim etmeyelim" yazılı pankart ile Narin'in resminin olduğu tişört ve beyaz balonlarla çıktılar. Mücadelede ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - SAMSUN