Samsunspor ile ikas Eyüpspor'un Mücadelesinde İlk Yarısı Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol atma şansları yakaladı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye
ikas Eyüpspor : Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Ampem, Thiam
Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye ( Samsunspor ), Dk. 29 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor )
10. dakikada Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi.
42. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.