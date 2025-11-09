Haberler

Samsunspor ile ikas Eyüpspor'un Mücadelesinde İlk Yarısı Golsüz Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol atma şansları yakaladı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye

ikas Eyüpspor : Felipe, Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Ampem, Thiam

Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 40 Ndiaye ( Samsunspor ), Dk. 29 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Zeki Yavru'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Felipe son anda parmaklarıyla topu kornere çeldi.

42. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest atışta Kerem Demirbay, ceza sahasına ortasını yaptı. Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.