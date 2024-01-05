Samsunspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de karşı karşıya gelecek

SAMSUNSPOR ile Fatih Karagümrük ilk kez Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Samsunspor, yarın saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ligde topladığı 15 puanla 18'inci sırada bulunurken, Fatih Karagümrük ise 17 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak olan iki ekip daha önce 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son 28 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Yarın oynanacak Samsunspor - Fatih Karagümrük maçında Emre Kargın düdük çalacak. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.

Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor'da yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçı kadrosunda sakatlığı bulunan Gaetan Laura, Bedirhan Çetin ve Afrika kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu Gomes, Oliver Ntcham ve Kingsley Schindler ile eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Mickael Tırpan bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser ve Taylan Antalyalı'nın durumları da maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük karşısında muhtemel 11'i şu şekilde;

"Okan Kocuk, Van Drongelen, Lubomir Satka, Alim Öztürk, Enes Albak, Osman Çelik, Carl Johan Holse, Flavien Tait, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç ve Marius Moundilmadji"