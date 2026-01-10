Haberler

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Samsunspor, kaleci İrfan Can Eğribayat ve orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile sözleşme imzaladı. Eğribayat, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılırken, Kayan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalandığı, Atatürk'lü armayla başarılarla dolu bir sezon dilendiği aktarıldı.

Açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la da 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Spor
