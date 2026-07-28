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Samsunspor Hollanda'da sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Takım, yarın AEK Athens FC ile hazırlık maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, pas ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım,AEK Athens FC ile yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
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