Samsunspor Hollanda'da Hazırlıkları Sürüyor
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Hollanda kampında teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yenilenme, kuvvet, pas organizasyonları ve koşu çalışmaları yaptı. Takım, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular; yenilenme, kuvvet, pas organizasyonları ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı takım, Hollanda kampındaki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA