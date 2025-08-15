Samsunspor, Hırvat Stoper Toni Borevkovic ile Anlaştı

Samsunspor, Hırvat Stoper Toni Borevkovic ile Anlaştı
Samsunspor, defansını güçlendirmek amacıyla Hırvat stoper Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Borevkovic, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından transfer edildi ve profesyonel kariyerinde 278 maça çıktı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Hırvat stoper Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Günü transferlerle geçiren Samsunspor, defansa da takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, bugün orta saha Afonso Sousa ve kaleci Albert Posiadala'nın ardından defans oyuncusu Borevkovic ile de sözleşme imzaladığını duyurdu. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da katıldığı imza töreninde Borevkovic, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Karadeniz temsilcisinden oyuncunun transferiyle ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından transfer edilen 1,93 boyundaki 28 yaşındaki stoper, profesyonel futbol kariyerinde 278 maça çıkıp 3 kez de gol sevinci yaşadı. Borevkovic ayrıca bu müsabakalarda 72 sarı 8 de kırmızı kart gördü.

Öte yandan kırmızı-beyazlıların bugün açıklayacağı son transferin de Galatasaraylı orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın olacağı belirtiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
