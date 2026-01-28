Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Hedefimiz ligde ilk 5 içerisinde olmak

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Bu sezonki hedefimiz yine ilk 5 içerisinde olmak. Halen Avrupa ve Türkiye kupalarındayız. Bizim için sezon bitmiş değildir. Samsunspor olarak bunu asla söylemeyeceğiz. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde takım hakkında bilgi vererek, sakatlıklar ve hedeflenen çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Üst üste gelen başarısız sonuçlara camia olarak çok üzüldüklerini belirten Fuat Çapa, "Sonuçlarla ilgili hepimiz üzülüyoruz. Futbolun gerçeklerini göz ardı etmemek lazım. Transfer dönemi bittikten sonraki süreçte bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı. Uzun bir süre 3'üncü ve 4'üncü sırada ilerledik. Ne zaman ki sakat oyuncularımızın sayısı artmaya başladı, sonuç ve oyun olarak sıkıntı yaşadık. Aynı anda Emre'nin, Coulibaly'nin, Holse'nin, Ndiaye'nin ve Ntcham'ın haftalarca sakatlık yaşaması, sonuçlara net bir şekilde yansıdı. Söylediğim isimlerin hepsi hücum hattında etkili olan oyuncular. Uzun süreli sakat olan oyuncularımızın yerine 2 kanat oyuncusu aldık. Holse, Ntcham ve Ndiaye tekrar takıma katıldı. Sousa da bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Son haftalarda kulübemiz zayıf kaldı" diye konuştu.

'GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIMIZ GÜNLER UZAK DEĞİL'

İstikrarlı sonuçlar almak için takım olarak çok sıkı çalıştıklarını belirten Çapa, "Transferlerde stratejimizi değiştirdik. Bize gelen oyuncular isimleri bilinen oyuncular değildi; Samsun'a geldikten sonra isimleri duyulan ve istenilen oyuncular oldu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Her yapılan transferin yüzde 100 tutacağına dair bir garanti yok. Bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı ve iyi sonuçlar aldı. Avrupa kupalarında lider oldu. Bu da gösteriyor ki; takımın veya oyuncuların yaklaşık yüzde 85'i hazır olduğunda hedeflediğimiz yerdeydik. Şu anda biraz uzaklaştık. Ancak 2 maç kazandığımızda yeniden oraya ulaşacağız. Bu sezonki hedefimiz yine ilk 5 içerisinde olmak. Halen Avrupa ve Türkiye Kupası'ndayız. Bizim için sezon bitmiş değildir. Samsunspor olarak bunu asla söylemeyeceğiz. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Öte yandan; Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 20'nci haftasında Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.