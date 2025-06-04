Samsunspor Hedef Büyüttü: Şampiyonluk ve Avrupa Kupaları

Samsunspor Hedef Büyüttü: Şampiyonluk ve Avrupa Kupaları
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Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Samsunspor, yeni hedeflerini açıkladı. Başkan Vekili Veysel Bilen, ligde şampiyon olmayı ve Avrupa kupalarında yer almayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, altyapıya önem verdiklerini ve genç oyuncularla geleceği inşa edeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, hedef büyüttü. Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni dönemdeki hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında sürekli yer almak olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki dönemlik transfer yasağı ve dar bütçeye rağmen büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Bilen, "Sezona başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ama sonrasında inanç, sabır ve kenetlenmeyle Avrupa hedefi koyduk. Şimdi yeni hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak ve her yıl Avrupa'da ülkemizi temsil etmek" dedi.

"Altyapı oyuncuları Samsunspor'un geleceğini şekillendirecek"

Samsunspor'un genç yeteneklere verdiği önemi de vurgulayan Bilen, "Gelecekte A takımın temelini Mustafa Erkanat Akademisi'nden çıkan oyuncular oluşturacak. Avrupa standartlarında bir altyapı tesisimiz var. Fransa'nın Toulouse kulübü ile iş birliğimiz sürüyor. Bu yıl 5-6 oyuncumuz Fransa'ya gönderilecek" diye konuştu.

"Başarıyı sürdürülebilir kılmak istiyoruz"

Veysel Bilen son olarak, "Bu başarı bir son değil, bir başlangıç. Başkanımızın liderliğinde Samsunspor'u sürdürülebilir başarıya taşıyacağız. 'Biz bize yeteriz' diyerek başladığımız yolda daha büyük başarılara hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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