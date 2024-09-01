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Samsunspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Muja, Moundilmadji ve Ntcham'ın attığı gollerle Samsunspor galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Muja'nın ortasında Moundilmadji topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada Moundilmadji'nin pasında Ntcham'ın yerden vuruşunda top kaleci Erce'de kaldı.

57. dakikada Van Drongelen'in ceza alanında oluşan karambolde uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Okoronkwo'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

66. dakikada Strandberg'in pasında Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Okan kornere çeldi.

73. dakikada Muja'nın şutunda topun Burak Yılmaz'ın eline çarpması üzerine Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

75. dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Ntcham tamamladı. 3-0

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi, Hodzic (Görkem Sağlam dk. 46), Diack, Abdulkadir Parmak (Okoronkwo dk. 55), Bamgboye (Rivas dk. 46), Joelson Fernandes (Rui Pedro dk. 74), Strandberg

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dimata dk. 76), Ait Benasser (Celil Yüksel dk. 46), Holse, Ntcham (Soner Gönül dk. 84), Muja (Soner Aydoğdu dk. 84), Schindler, Moundilmadji (Laura dk. 90)

Yedekler: Halil Yeral, Muhammet Ali Özbaskıcı, Haluk Mustafa Tan, Bedirhan Çetin, Ercan Kara

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Muja (dk.37), Moundilmadji (dk.51), Ntcham (dk.75) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ait Benasser, Bola (Samsunspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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