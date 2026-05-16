Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi ilk yarıda Coulibaly'nin golüyle 1-0 önde kapattı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diabate, Van Drongelen, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Ntcham, Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

Gol: Dk. 36 Coulibaly (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate (Samsunspor), Dk. 33 Juan (Göztepe)

10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
