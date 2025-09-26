Samsunspor Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç için yola çıktı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde son çalışmasını yapan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nden kulüp personeliyle vedalaşarak Gaziantep'e hareket etti. 6 maçta 11 puan toplayan Samsunspor, 10 puanı bulunan Gaziantep FK ile yarın saat 17.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Batuhan Kolak, Erkan Akbulut ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek.

Son üç maçını evinde oynayan Karadeniz temsilcisi, Gaziantep deplasmanıyla birlikte zorlu fikstür maratonuna girecek. Samsunspor, ligde sırasıyla Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde de Legia Varşova ve Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

Sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin'in kadroda yer almayacağı öğrenilirken, Cherif Ndiaye'nin durumu maç saatinde netleşecek. Samsunspor'un sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle; kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Marius Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN