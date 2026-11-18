Samsunspor, Galatasaray deplasman hazırlığını Bjelica yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Bjelica yönetimindeki antrenman pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı; ekip yarın yeniden çalışacak.
SAMSUNSPOR Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi. Çalışmalar son bölümünde yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı