Samsunspor, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı Kiraladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı 1 yıllığına kiraladı.

Bu sezon transfer ettiği 12 futbolcu da yabancı olan Samsunspor, tek Türk transferini transfer süresinin kapanmasına dakikalar kala yaptı. Kırmızı-beyazlılar Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminde Afonso Sousa, Albert Posiadala, Anthon Musaba, Antoine Makoumbou, Ebrima Ceesay, Efosa Omorowa, Leroy Atoen, Joe Mendes, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovic ve Zaid Seha gibi 12 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisinin tek Türk transferi olan Eyüp Aydın için kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize yeni bir güç katıldı: Eyüp Aydın. Bu sezon kiralık olarak kadromuza dahil olan Eyüp'e kırmızı-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan 1.81 boyundaki Eyüp Aydın, şimdiye kadar 71 kez resmi müsabakada forma giydi. Aydın, Türkiye U21 Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor. - SAMSUN