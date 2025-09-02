Samsunspor Futbol Akademisi Toulouse FC ile İşbirliği Yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Akademisi, Toulouse FC ile teknik ortaklığı kapsamında bir U14, iki U15 ve iki U17 olmak üzere toplam 5 oyuncu ve 5 teknik ekipten oluşan bir kafileyle Fransız takımının kampında deneyim yaşadı.

Bir hafta boyunca Toulouse FC'nin altyapı merkezinde bulunan kafile, her gün kulübün elit takımlarıyla antrenmanlara katıldı ve Toulouse FC formasıyla hazırlık maçında sahaya çıktı. Oyuncular bu süreçte teknik becerilerini geliştirmek, oyun anlayışlarını zenginleştirmek ve Toulouse oyuncularının seviyesine ulaşabilmek adına performanslarını en üst düzeye çıkarmak için gayret gösterdi.

Akademi tarafından yaşanan deneyimin ardından Rémy Loret'ye, Alexandra Dubois'ya ve Mickael Delestrez ile Toulouse FC teknik ekibine teşekkür edildi. - SAMSUN