Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. 7 maçta 12 puan toplayan Karedeniz ekibinde tam 6 oyuncu sakatlık ve ceza nedeniyle sarı-lacivertliler karşısında forma giyemeyecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbançe ile mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Ligde geride kalan 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyet alan Samsunspor'un 12 puanı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek. Samsun ekibi, bugünkü antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
