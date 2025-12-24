Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz için girişimde bulundu. Ancak sarı-lacivertli ekipten bu talebe net bir yanıt geldi.

SAMSUNSPOR'DAN TRANSFER HAMLESİ

Samsunspor'un, kadrosunu güçlendirmek adına Bartuğ Elmaz'ı transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Genç oyuncunun gelişim potansiyeli ve orta sahadaki dinamizmi nedeniyle Samsunspor cephesinde öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE "VERMİYORUZ" DEDİ

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor'un talebine olumsuz yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin, Bartuğ Elmaz'ı kadro planlamasında düşündüğü ve bu nedenle "vermiyoruz" diyerek geri dönüş yaptığı aktarıldı.