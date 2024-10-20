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Samsunspor-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi Açıklandı

Samsunspor-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede Muhammet Ali Meteoğlu düdük çalacak. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa İlker Coşkun Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Samsunspor Politika Futbol Spor

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