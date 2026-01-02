Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maç için teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman ısınma hareketleri ve çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Rondo organizasyonları ve geniş alanda oynanan oyunun ardından idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
