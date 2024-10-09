Samsunspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Milli takımda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.
Isınma, pas, koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.