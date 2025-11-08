Haberler

Samsunspor, Eyüpspor İle Moral Peşinde

Samsunspor, Eyüpspor İle Moral Peşinde
Güncelleme:
Samsunspor, son 10 maçta kaybetmeyerek elde ettiği başarılı grafiği sürdürmek istiyor. Milli araya moralli girmek için yarın Eyüpspor'u yenmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Samsunspor, yarın Eyüpspor'u yenip milli araya moralli girmeyi istiyor.

Samsunspor, oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 20 puan topladı. Geçen sezon yakaladığı başarılı grafiği bu sene de sürdüren Samsun ekibi, yarın Eyüpspor ile karşılaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yasin Kol, Mustafa Savranlar ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü görev alacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Ebrima Ceesay, Olivier Ntcham, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin oynaması beklenmiyor. Samsunspor'un sahaya 4-3-3 dizilişi ile kalede Okan Kocuk, defansta Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, orta üçlüde Yunus Emre Çift, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, ileri üçlüde ise Emre Kılınç, Anthony Musaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 20 puanı bulunurken, Eyüpspor ise 8 puanla küme düşme hattında bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
