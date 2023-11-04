Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Ercan Kara, Kingsley Schindler ve Didier Lamkel Ze'den geldi.

Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 74 Schinder), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 90+3 Bola), Benasser, Tait (Dk. 74 Laura), Holse, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 60 Ercan Kara)

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Massanga Matondo, Rayane (Dk. 57 Aburjania), Rivas Vindel (Dk. 73 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz), Dadashov (Dk. 87 Hodzic), Lamkel Ze

Goller: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor ), Dk. 75 Ercan Kara (Penaltıdan), Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor ), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 72 Ghoulam, Dk. 75 Fernandes, Dk. 78 Erce Kardeşler (yedek kulübesinden) (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek, ligde ilk galibiyetini aldı.

50 dakikada ani gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

52. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Muhammed Gümüşkaya kullandı. Bu futbolcunun sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Bekaj ağlara giden topu ön direkte son anda kornere çeldi.

75. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ani gelişen ev takımın atağında Laura, ceza sahasının içinde Massanga Matondo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Halit Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ercan Kara, topu ve kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi. 1-1

88. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top, direk dibinden auta çıktı.

90+8 Samsunspor 2-1 öne geçti. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Schindler'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.