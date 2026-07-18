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Samsunspor, Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Samsunspor, İskoçya Premiership ekibi Motherwell'den 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Watt, geçen sezon 42 maçta 6 gol 3 asist yaptı.

SAMSUNSPOR, İskoçya Premiership ekiplerinden Motherwell forması giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Samsunspor, Motherwell forması giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İskoç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell formalarını giyen Elliot Watt, 2025-2026 sezonunda 42 maça çıkarak 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Samsunspor'dan transferle ilgili yapılan paylaşımda, "Samsunspor ailesine hoş geldin Elliot Watt! Birlikte nice başarılara!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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