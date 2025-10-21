Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev ile Karşılaşıyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 23 Ekim Perşembe günü 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Samsunspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Ekim Perşembe günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak müsabakayı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşmasında VAR'da Avusturya'dan Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alexander Harkam yer alacak. - SAMSUN

