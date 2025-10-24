Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 ile Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından takımın performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, hedeflerinin bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak olduğunu belirtti.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, Dinamo Kiev karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Maçın ilk dakikalardan itibaren iyi oynadıklarını anlatan Alman teknik adam, "Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldıklarını dile getiren Reis, "Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11'e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak." diye konuştu.

Thomas Reis, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Konferans Ligi'ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. İki hafta sonra Avrupa'da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak sadece 6 puana sahibiz ve bu puan şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldıktan sonra rehavete kapılarak hatalar yapılabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım."

Teknik direktör olarak Avrupa'da ilk kez mücadele ettiğini anlatan Reis, "Bir başarı varsa bunu oyuncularımla birlikte elde ettik. Türk futbolu adına çok önemli bir sonuç elde ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un kazanması ülke puanına önemli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.