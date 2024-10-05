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Samsunspor Deplasmanda Adana Demirspor ile Karşılaşacak

Samsunspor Deplasmanda Adana Demirspor ile Karşılaşacak
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Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak. Samsunspor'un 15 puanı bulunurken, Adana Demirspor sadece 1 puanla son sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor müsabakası için yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig'in 8'nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Puan tablosunda 4'ncü sırada bulunan Samsunspor, evinde aldığı Göztepe galibiyetinin ardından seriyi devam ettirerek kazanmak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, ilk 7 haftada sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.

Maçta Alper Akarsu orta hakem, Mehmet Kısal ve Murat Altan yardımcı hakem, Yusuf Ziya Gündüz ise 4'ncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Samsunspor Güncel Futbol Spor

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