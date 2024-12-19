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Samsunspor'dan Yeni Yıla Merhaba Etkinliği

Samsunspor'dan Yeni Yıla Merhaba Etkinliği
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün düzenlediği 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 2024 yılının başarılı geçmesini ve hedeflere ulaşılmasını temenni etti. Ayrıca, Store 55'in kapasitesinin 3 katına çıkarıldığını duyurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün düzenlediği 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajı verirken, takımın yeni yılda da başarısının devam edeceğini söyledi.

Samsunspor A.Ş. yönetimi, antrenörler, altyapı, A takım kulüp ve şirket personeliyle Nuri Asan Tesisleri'nde 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği etkinlikte Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen açıklamalarda bulundu. Bilen, "Geçtiğimiz yıllarda nasıl birlikte, beraber başarılara, imza attıysak, 2024 yılı boyunca da iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermeden ve sezon başında başkanımızın belirttiği 'Biz bize yeteriz' mottomuzla, bu seneyi de başarılarla kapatmak üzereyiz. Bu konuda emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve bütün ekip arkadaşlarımıza, şahsım, kulübüm ve Yönetim Kurulu Başkanımız Başkan Yüksel Yıldırım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

2025 yılının başarılarla geçmesi temennisinde bulunan Veysel Bilen, "2025 yılının camiamız, takımımız için, başarılarla dolu hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinize Samsun ve Samsunspor'a verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu katkınızın devamını diliyorum. Yeni yılın tüm çalışma arkadaşlarıma önce sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bilen ayrıca 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Store 55'in kapasitesinin 3 katına çıkarıldığını ve Trabzonspor maçı öncesi kapılarını taraftara açacaklarını da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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