Samsunspor sakat oyuncuların durumu açıklandı

Samsunspor sakat oyuncuların durumu açıklandı
Güncelleme:
Samsunspor, sakatlıkları devam eden 5 futbolcusunun sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgileri sanal medya hesaplarından paylaştı. Oyuncuların tedavi süreçlerinin planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

SAMSUNSPOR, sakatlıkları devam eden 5 futbolcunun güncel durumu hakkında sanal medyadan bilgilendirmede bulundu.

Samsunspor, sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin'in sağlık durumlarına ilişkin sanal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin sağlık ekibinin kontrolünde, planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Samsunspor, sanal medya hesaplarından futbolcuların sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, sağlık ekibimizin kontrolünde planlandığı şekilde devam etmektedir. Olivier Ntcham: Sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) tespit edilen Evre 2 yaralanma nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon süreci sürmektedir. Tanguy Coulibaly: Sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) oluşan Evre 3 tam kat yırtık nedeniyle rehabilitasyonu devam etmekte olup, salon ve saha çalışmalarına kontrollü şekilde devam etmektedir. Celil Yüksel: Sol el 4. tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle uygulanan alçı sonlandırılmış, thermoplast atel ile saha çalışmalarına başlanmıştır. Afonso Sousa: Sol ayak bileğinde Anterior Talofibular Ligament ve Deltoid Ligament'i kapsayan çoklu bağ yaralanması ile birlikte kemik ezilmesi ve kemik ödemi (bone bruise) tespit edilmiş olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Salon çalışmalarına başlanmıştır. Bedirhan Çetin: Sağ diz ön çapraz bağında (Anterior Cruciate Ligament) oluşan total rüptür nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmekte olup, salon çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

